لاب توب ومبالغ مالية.. محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى والمشاركة فى بناء المجتمع وتقدمه إلى جانب إنشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب.





تصريحات المحافظ جاءت خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة الجيزة لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 11 طالب وطالبة، حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب وتابلت وجوائز مالية وشهادات تقدير لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وقد أكد أحمد راشد، أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، موجها الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا اليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الامكانيات للإرتقاء بها.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وطالب المحافظ أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وشملت أسماء الطلاب المكرمين كل من: "مريم حسن عبد النعيم الحاصله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية شعبة علمى رياضة والطالبة ندى محمود عبد المولى الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمى رياضة والطالب مهند محمد شعبان الحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية والطالبة لينة أحمد فؤاد الحاصلة على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية".

وفى شهادة التعليم الفنى تم تكريم الطالبة ميرام مجدى إبراهيم الحاصلة على المركز الأول جمهورية بشعبة التعليم الفندقى المهنى والطالبة بسملة أشرف حسنى الحاصلة على المركز الثانى جمهورية بشعبة التعليم الفندقى المهنى والطالبة شهد خالد محمد الحاصلة على المركز الأول جمهورية بشعبة التعليم الزراعى المهنى.

وفى شهادة الثانوية الأزهرية تم تكريم الطالبة وسام أحمد حسنى الحاصلة على المركز الثالث جمهورية فى شهادة الثانوية الأزهرية.

كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين وهم: الطالب مروان محمد عادل الحاصل على المركز الثالث فى بطولة حورس الدولية للرياضيات الذهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والطالبة تقى شريف رجب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم الخاصة بفضيلة شيخ الأزهر 2022 والطالبة هاجر عاطف إبراهيم؛ لمشاركتها بمعرض ايسف الدولى للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وحصولها على منحة دراسية من جامعة ولاية أريزونا.