المشروعات القومية تغير وجه الحياة فى الطود بالأقصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف أهم المشروعات القومية التى يجرى العمل على تنفيذها فى مدينة الطود ومنها تطوير 13 مدرسة بإحلال جزئى وكلى بالقرى وتنفيذ 5 محطات رفع صرف بنسبة 90% و وتبطين ترعة السلامية حتى مدخل المدينة. ويجرى العمل على تشغيل محطة أبومسلم جزئيا فى ديسمبر المقبل إنشاء محطة معالجة صرف الدبابية والطود وتركيب أعمدة إنارة بطرقات القرى والنجوع.

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