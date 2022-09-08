عاجل- السيسى: قناة السويس الجديدة رفعت دخل الهيئة من 5 لـ7 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى تعقيبه على كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة اليوم الخميس، إن قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحى للقناة ، مؤكدا أن هذا الدخل يتم استخدامه فى تطوير قناة السويس.

وأضاف الرئيس أن هناك حملات مغرضة تستهدف التشكيك فى الانجازات التى تم تحقيقها ، منبها إلى أن المشككين يستهدفون إشاعة أجواء اليأس عند المصريين وتخويفهم وإضعافهم.

ودعا الرئيس السيسى، جميع أجهزة الدولة إلى توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة التى تستهدف جذب أنظار المصريين بعيدا عن الانجازات والتشكيك فى قدرات الدولة، قائلا "يجب دحض أكاذيب المشككين بشأن الدولة والانجازات والرد عليها بالحقائق".

وأضاف الرئيس "إننا نحرص على أن نصارح المصريين بكل أمانة حيث يتم تنفيذ كافة المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة" .

وأشار إلى أن إيرادات القناة فاقت تكلفة حفر قناة السويس الجديدة ، لافتا إلى أن جدلا أثير حول جدوى المشروع وهل نحن بحاجة إلى ازدواج المجرى الملاحى للقناة؟ وتم تداول الكثير من الأحاديث للتشكيك فى خطوات الدولة عندما تم إطلاق حفر قناة السويس الجديدة عام 2014 والتى افتتحت عام 2015 وتكلفة 68 مليار جنيه تم جمعها من اكتتابات المصريين.

وأعلن الرئيس السيسى أنه سيتم إنشاء ثلاثة موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة للدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى تعقيبه على كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة، "نحن كمصريين ومفكرين ومثقفين وإعلاميين، معنيون بمستقبل مصر واستقرارها، ولابد أن نتذكر دائما حالة الجدال الكبيرة التى حدثت أثناء اتخاذ قرار بإنشاء مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى عام 2014، والتى تم افتتاحها فى أغسطس 2015، حيث تساءل البعض عن جدوى المشروع وهل الدولة كانت فى حاجة إلى عمل ازدواج للقناة أم لا ؟".

وأضاف الرئيس السيسى، أنه فى ذلك الوقت كان مشروع حفر قناة السويس الجديدة يتطلب 68 مليار جنيه، وحدث فيه اكتتاب للمصريين تم تغطيته بشكل كامل خلال 10 أيام فقط لتمويل اللازم للمشروع.

وتابع الرئيس السيسى : "كانت هناك حالة من التشكيك والإساءة للدولة المصرية وخفض لمعنويات الشعب المصرى فى ذلك الوقت"، مؤكدا أن القناة الجديدة حققت إيرادات كبيرة أكبر من الرقم الذى تم جمعه من المصريين، مبينا أن دخل القناة كان يتراوح مابين 4.8 مليار دولار- 5 مليارات دولار وزاد حاليا ليصل إلى 5.5 مليار دولار و6 و7 مليارات دولار.

وأكد الرئيس السيسى أن إيرادات قناة السويس خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية تجاوز المبالغ التى تم دفعها فى عملية التوسعة للمجرى الملاحى للقناة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة دخل القناة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استردت أكثر من مبالغ التكلفة التى أنفقتها فى مشروع تطوير وتوسيع قناة السويس خلال السنوات الخمس الماضية.

وانتقد الرئيس السيسى الحملات الإعلامية المناوئة للدولة المصرية التى تشكك فى قدرة وإجراءات الدولة التى تتخذها فى أى مشروع تقوم به، مؤكدا أهمية التوسعات وأعمال التطويرالتى تحدث فى قناة السويس من أجل استيعاب كافة السفن العابرة سواء من الشمال إلى الجنوب أو العكس فى توقيت واحد.

ودعا الرئيس السيسى، المصريين إلى عدم الالتفات إلى الحملات المغرضة التى تشكك فى قدرة وإجراءات الدولة المصرية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة الرد على حملات التشكيك وتوضيح الحقائق بشأن المشروعات التى تقوم بها الدولة، منبها إلى أن هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك فى الانجازات التى يتم تحقيقها فى مختلف المجالات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدخل الذى حققته هيئة قناة السويس خلال العام المالى المنقضى زاد رغم الركود العالمى وجائحة كورونا، وذلك نتيجة وجود اعتبارات يتم دراساتها من خلال كيان داخل الهيئة يختص بدراسة كافة التطورات من الواقع العالمى وحركة التجارة وتكلفة النقل لينتهى إلى وضع رسوم العبور للسفن العابرة للقناة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن هيئة قناة السويس هى من تتولى تنفيذ المشروعات التى يتم افتتاحها حاليا وتنفق عليها من خلال دخلها، وفى ذات الوقت تسدد التزاماتها المستحقة عليها إلى وزارة المالية.

وأعرب الرئيس السيسى، عن شكره للهيئة والعاملين والقائمين عليها، قائلا: "مصر تشكركم وتقدّر ما تقدموه، لا تلتفتوا للإساءات التى تطال عملكم".

وتابع الرئيس: "نحن أمناء مع المصريين فى كل شئ، وأى مشروع يتم إنشاؤه عقب دراسات مستفيضة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

ودعا الرئيس السيسى، إلى الرد بالحقائق والأسانيد على حملات التشكيك التى تطال كافة المشروعات التى يتم إنشاؤها فى مصر.