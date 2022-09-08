وزير التنمية المحلية : 55 مليون جنيه حجم الإستثمارات لأسوان لتطوير المنظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:24 مساءً - وزير التنمية المحلية : تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة أسوان للمحافظة بتكلفة 7.5 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان بلغت حوالى 55.635 مليون جنيه .

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تسليم المحافظة اليوم الخميس لمعدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة أسوان وهي عبارة عن لودر سعة 1.3م3 ، وعدد 2 مكبس سعة 18 م3، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات 7.5 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحطة الوسيطة المتحركة الجديدة سوف تساعد المحافظة في نقل التولد اليومي من مدينة أسوان بما يساهم في تحسين مستوي النظافة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظة تسلمت خلال الفترة الماضية عدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر سعة 1.3م3 بتكلفة 5,9 مليون جنيه، كما تم تسليم المدفن الصحي بمدينة إدفو بتكلفة بلغت 20.5 مليون جنيه ، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبه – بلانة – كوم إمبو) بتكلفة بلغت 135,3 مليون جنيه ، كما سيتم خلال الفترة المقبلة توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه .