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” القوى العاملة ”: فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:24 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر ، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود .

واوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر ، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى : التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول ، والتوصيلات الكهربائية ، والسباكة الصحية ، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة .

وأضاف مدير المديرية ان التقديم متاح فى ديوان مديرية القوى العاملة بالأقصر وعنوانه : شرق السكة – شارع النزهة ، مشيراً إلى ان التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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