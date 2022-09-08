السيسي: قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:24 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل مشروع يتم دراسته بدقة حتى يخرج فى ابهى واحسن صورة من الاستافدة به مشيرا الى ان المشروعات الجديدة من قناة السويس يتم تمويلها من ايرادات القناة نفسها.

و اضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح وتدشين القرية الاوليمبية بقناة السويس انه على كل اجهزة الدوله التصدى بوعى لمحاولات التشكيك فى الانجازات مؤكدا على ان قناة السويس حققت ايرادات رغم حالة الركود الذى شهدتها العالم مشيرا الى ان قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة دخل القناة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس على مساحة 350 ألف متر مربع، واستمع الرئيس لشرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية علي مساحة 850 مترا مربعا.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس 8 سبتمبر، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقال السفير بسام راضي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - إن الرئيس يفتتح القرية الأوليمبية للهيئة، كما يشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.