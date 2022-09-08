التنمية المحلية: إعداد مدربين محترفين على الاستراتيجيات السكانية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين فى مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن خريجى دورة إعداد مدربى السياسيات السكانية سيتم اعتمادهم كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات، لتدريب العاملين فى مجال القضية السكانية لامركزيا فى المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن الوزارة مستمرة فى تدريب العاملين فى المحافظات فى القطاعات التنموية والخدمية بما يحسن جودة حياة المواطنين ويخدم القضية السكانية، خاصة وأن الارتقاء بمستوى العاملين والاستثمار فى الموارد البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار، وقال أن الوزارة تدعم الأفكار والنماذج التى تساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة، وبناء الإنسان المصرى وتحسين خصائصه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن التدريب المتقدم المخصص للسياسات السكانية ركز على مدار أسبوعين على إعداد مدربين محترفين، من خلال عدة موضوعات محورية تم مناقشتها والتدريب عليها أهمها دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى حل القضية السكانية، ومراحل صنع الساسيات السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمستهدفات الكمية لهذه المؤشرات، وقضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتجارب الدولية عن السياسات السكانية.

وأضاف أن التدريب ركز أيضا على تحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وداخل كل محافظة بين الفعلى والمستهدف، وممارسة حل المشكلات باللجان السكانية، وأساليب كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية وعلاقتها بالأساليب الأخرى لتحريك المجتمع وكيفية تحديد قضايا الدعوة من المجتمع المحلى.

وركزت الدورة التدريبية أيضا على آليات حل المشكلة السكانية من المسوح السكانية والنشرات الدورية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحليل السبب المؤثر فى القضية السكانية وتحديد الحلول البديلة بناء على معايير واختيار الحل المناسب، وتحديد الهدف العام والأهداف المحددة لخطة الدعوة والجمهور المستهدف وإعداد رسالة للدعوة وتحديد قناة الاتصال والعرض، مشيرا إلى أن الدورة تركز أيضا على تنمية مهارات المتدربين على أساليب الاقناع، وآليات التنسيق لدعم فرق العمل السكانية، وتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ العديد من ورش العمل للتدريب على كافة الموضوعات التى تضمنها التدريب.

وأشار آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكانى، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكترونى لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتى الإلكترونى للسكان والتنمية.

ونوه إلى أنه تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، وإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكانى على متابعة خطة كل محافظة سنويا، مع دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأضاف آمنة أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" " لافتا الى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – احسبها صح ) بالجيزة، و(الخلفة مسئولية – شارك فى التنمية) بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب والتعرف على فرص التمويل والتدريب.

وتابع أنه تم تنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية، وقوافل سكانية لخدمة المراكز والقرى، واجراء حوار مجتمعى لرفع الوعى لدى المواطنين بالقضية، مع تدريب السيدات والشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية، وتوفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك، وكافة مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية ومن خلال منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى لهذه الحرف.