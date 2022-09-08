جاء ذلك تحت عنوان "القيادات النسائية الإفريقية". وتتضمن المشاركة الجنوب سودانية فى البرنامج التدريبى عدداً من الكوادر البرلمانية، فضلاً عن كوادر نسائية بمكتب نائبة الرئيس المعنية بموضوعات الشباب والمرأة، بما فى ذلك نجلة الزعيم الجنوب سودانى الراحل "جون جارانج".
وشدد السفير المصرى -خلال اللقاء- على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وعلى الأهمية الخاصة التى توليها مصر لدعم قدرات الكوادر الجنوب سودانية فى كافة المجالات.
كما تطرق السفير لدور المرأة فى النهوض بالمجتمعات والأهمية الخاصة التى يوليها رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة فى المصر وحمايتها، مستعرضاً المكانة المتميزة سياسياً واجتماعياً التى وصلت إليها المرأة المصرية بدعمه.
كما نوه بالخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لإضفاء الطابع المؤسسى لذلك التوجه من خلال تدشين المجلس القومى للمرأة، والذى بات يلعب دوراً محورياً فى حماية المرأة وتنمية مهارتها.
من ناحيتهم، نوهت الكوادر المشاركة، بقوة وتميز العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وهو ما لمسوه من خلال مناصبهم الحالية وقربهم من مؤسسات صنع القرار.
كما قدموا الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لجنوب السودان فى كافة المجالات، وبالأخص فى تنمية وتمكين المرأة باعتبارها شريكاً أصيلاً فى المجتمع بجنوب السودان، وأثنوا على المكانة التى وصلت إليها المرأة المصرية فى المجتمع.. كما أكدوا عزمهم على نقل خبراتهم وتجربتهم للبلاد عقب عودتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى جنوب السودان يلتقى عددا من الكوادر النسائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.