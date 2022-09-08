السفير المصرى فى جنوب السودان يلتقى عددا من الكوادر النسائية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مجموعة من الكوادر النسائية الجنوب سودانية قبيل سفرهن للمشاركة فى الدورة التدريبية التى ينظمها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة فى مصر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





جاء ذلك تحت عنوان "القيادات النسائية الإفريقية". وتتضمن المشاركة الجنوب سودانية فى البرنامج التدريبى عدداً من الكوادر البرلمانية، فضلاً عن كوادر نسائية بمكتب نائبة الرئيس المعنية بموضوعات الشباب والمرأة، بما فى ذلك نجلة الزعيم الجنوب سودانى الراحل "جون جارانج".

وشدد السفير المصرى -خلال اللقاء- على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وعلى الأهمية الخاصة التى توليها مصر لدعم قدرات الكوادر الجنوب سودانية فى كافة المجالات.

كما تطرق السفير لدور المرأة فى النهوض بالمجتمعات والأهمية الخاصة التى يوليها رئيس الجمهورية، لتمكين المرأة فى المصر وحمايتها، مستعرضاً المكانة المتميزة سياسياً واجتماعياً التى وصلت إليها المرأة المصرية بدعمه.

كما نوه بالخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لإضفاء الطابع المؤسسى لذلك التوجه من خلال تدشين المجلس القومى للمرأة، والذى بات يلعب دوراً محورياً فى حماية المرأة وتنمية مهارتها.

من ناحيتهم، نوهت الكوادر المشاركة، بقوة وتميز العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وهو ما لمسوه من خلال مناصبهم الحالية وقربهم من مؤسسات صنع القرار.

كما قدموا الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لجنوب السودان فى كافة المجالات، وبالأخص فى تنمية وتمكين المرأة باعتبارها شريكاً أصيلاً فى المجتمع بجنوب السودان، وأثنوا على المكانة التى وصلت إليها المرأة المصرية فى المجتمع.. كما أكدوا عزمهم على نقل خبراتهم وتجربتهم للبلاد عقب عودتهم.