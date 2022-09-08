عاجل- الرئيس السيسى يشهد تدشين قطعا بحرية لهيئة قناة السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - وشاهد الرئيس السيسى انضمام 16 وحدة بحرية متنوعة للأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، وانضمام 3 لنشات جديدة بحار 14 و15 و16 للأسطول البحرى لهيئة القناة، وتدشين القاطرتين عزيمة 1 وعزيمة 2 لتلبية احتياجات العمل بقناة السويس، وتدشين المعديتين "كرامة 1" و"كرامة 2" لخدمة المواطنين والمركبات بقطاع شمال القناة، وتدشين الوحدتين "العلمين 1" و"العلمين 2".

وكان الرئيس السيسى أجرى جولة تفقدية صباح اليوم للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بعد افتتاحها.



أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس وتدشين وحدات بحرية جديدة، يعد تأكيدا على ما تمثله القناة كرمز لعزة مصر وعنوان لاستقلالها وامتلاك شعبها مقدرات وثروات بلاده العزيزة.

وقال ربيع - خلال فعاليات افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس اليوم الخميس، إن العاملين بالهيئة يتشرفون بأن تكلل مجهوداتهم من خلال افتتاح الرئيس السيسى للعديد من الإنجازات التى تعد إضافة مهمة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تعتمد نهج الإنجاز المتلاحق والكبير الأمر الذى من شأنه أن يعوض عشرات السنوات الماضية، وأن يمنح مصر دفعة قوية لم تكن لتتحقق دون هذه الإرادة الصلبة والجسارة منقطعة النظير لقائد وزعيم وضع مصلحة بلاده وشعبه فى المقام الأول على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الداخل والخارج حتى تصبح مصر فى المكانة التى تستحقها بين الأمم.

وأشار إلى أن قناة السويس شهدت على مدار أكثر من 150 عاما، العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحى عالمى يمر من خلالها أكثر من 12 % من إجمالى حركة التجارة الدولية فضلا عن وقوعها كشريان حيوى فى سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.