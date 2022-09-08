عاجل- السيسى: «اللى بيتكلم بدون علم هيشيل ذنب كبير أوى»

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، اليوم، أن دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على البناء والتنمية رغم التحديات.

وتابع الرئيس: "معقول حد يكون قاعد مش عارف يعنى إيه دولة وعايز يدير حوار معايا أو مع الحكومة، والله الناس مكنتش عارفة يعنى إيه دولة".

وأشار الرئيس إلى أن الدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.

ولفت السيسى إلى أنه فى حال عدم وجود حقل ظهر لن نكون قادرين على تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتكلفة تشغيل المحطات سنوية 2 مليار دولار شهريا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وأن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية.