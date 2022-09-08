عاجل- السيسى: حريصون على توفير مخزون استراتيجى من السلع لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة، أن الدولة تواصل العمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وقال الرئيس إن لم تكن البنية الأساسية فى شبكة الكهرباء متواجدة فلن أكون قادرا على إبلاغ الأوروبيين بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها إليهم. وأوضح الرئيس أن الدولة حريصة دائما على توفير مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وأن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية. وأضاف: "هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك فى الإنجازات التى يتم تحقيقها، وأن طريقة الدفاع عن إنجازات الدولة يتم بطريقة غير صحيحة من قبل الإعلاميين والصحفيين، وعلى كل أجهزة الدولة التصدى بوعى لمحاولات التشكيك فى الإنجازات". وتابع الرئيس: نحن معنيون بأن نوضح للمصريين أن قوى الشر تحاول التشكيك فى الدولة والإساءة لإنجازاتها، متابعا: مصر تقدر لأبنائها حجم المجهودات المبذولة فى تطوير القناة وإنجاز مشروعاتها، وسيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة.

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