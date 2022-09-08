عاجل- السيسى: «الأشقاء فى الخليج وقفوا وقفة كبيرة مع مصر»

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، إن الأشقاء فى الخليج قدموا دعما لمصر من مشتقات بترولية وأموال، بدونها الدولة لن تقدر على استكمال مشوارها.

وأضاف: السعودية والإمارات والكويت حولوا السفن من البحر الأحمر إلى الأراضى المصرية شهريا، وبدون ذلك كان المواطن سيواجه أزمة فى محطات الوقود، متابعا: "وقفوا وقفة كبيرة مع مصر لمدة 18 شهرا بدون مقابل".

وأشار الرئيس إلى أن الدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.

ولفت السيسى إلى أنه فى حال عدم وجود حقل ظهر لن نكون قادرين على تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتكلفة تشغيل المحطات سنوية 2 مليار دولار شهريا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وأن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية.