عاجل - السيسى: لم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع على المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأزمة الاقتصادية تشهدها جميع دول العالم، وأن معالجة الأمور فى مصر تختلف عن بقية دول العالم، فلم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع على الشعب المصرى، نظرا لأنه سيكون فوق طاقة المواطنين.





وأوضح السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن الدولة سعت لتوفير السلع بدون تكلفة ضاغطة على المواطنين، خصوصا فى الغاز والكهرباء. ولفت السيسى إلى أنه فى حال عدم وجود حقل ظهر لن نكون قادرين على تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتكلفة تشغيل المحطات سنوية 2 مليار دولار شهريا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وأن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية. وأضاف: "هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك فى الإنجازات التى يتم تحقيقها، وأن طريقة الدفاع عن إنجازات الدولة يتم بطريقة غير صحيحة من قبل الإعلاميين والصحفيين، وعلى كل أجهزة الدولة التصدى بوعى لمحاولات التشكيك فى الإنجازات".

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