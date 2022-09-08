عاجل- السيسى: الدولة ملتزمة بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، اليوم، أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز تحكم فى شبكة الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.

ولفت السيسى إلى أنه حال عدم وجود حقل ظهر لن نكون قادرين على تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتكلفة تشغيل المحطات سنويا 2 مليار دولار شهريا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وإنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية.