السفير المصري في جوبا يلتقي عدداً من الكوادر النسائية بجنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مجموعة من الكوادر النسائية الجنوب سودانية قبيل سفرهن للمشاركة في الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تحت عنوان "القيادات النسائية الإفريقية". وتتضمن المشاركة الجنوب سودانية في البرنامج التدريبي عدداً من الكوادر البرلمانية، فضلاً عن كوادر نسائية بمكتب نائبة الرئيس المعنية بموضوعات الشباب والمرأة، بما في ذلك نجلة الزعيم الجنوب سوداني الراحل "جون جارانج".

وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وعلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لدعم قدرات الكوادر الجنوب سودانية في كافة المجالات. كما تطرق السفير "عبد القادر" لدور المرأة في النهوض بالمجتمعات والأهمية الخاصة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتمكين المرأة في المصر وحمايتها، مستعرضاً المكانة المتميزة سياسياً واجتماعياً التي وصلت إليها المرأة المصرية بدعم سيادته. كما نوه إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لإضفاء الطابع المؤسسي لذلك التوجه من خلال تدشين المجلس القومي للمرأة، والذي بات يلعب دوراً محورياً في حماية المرأة وتنمية مهارتها.

من جانبهم، أكدت الكوادر المشاركة على قوة وتميز العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وهو ما لمسوه من خلال مناصبهم الحالية وقربهم من مؤسسات صنع القرار. كما قدموا الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لجنوب السودان في كافة المجالات، وبالأخص في تنمية وتمكين المرأة باعتبارها شريكاً أصيلاً في المجتمع بجنوب السودان، وأثنوا على المكانة التي وصلت إليها المرأة المصرية في المجتمع. كما أكدوا عزمهم على نقل خبراتهم وتجربتهم للبلاد عقب عودتهم.