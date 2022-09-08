القومي للمرأة ينظم ندوة تثقيفية بعنوان ” التأثيرات المناخية وأثرها على المرأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وضمن الاحتفال بفعاليات الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع لجنه الصحة بالمجلس برئاسة الدكتورة احلام حنفي، ندوه تثقيفيه بعنوان ( التأثيرات المناخية واثرها علي المرأة الحامل ) ، بحضور المهندسة زكيـه رشاد مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والدكتورة شيرين الجيار عضوه لجنه الصحة ، والدكتورة منه الله كلاوي ، وبمشاركة ممثلين لمديرية الأوقاف ، وسفيرات المحبة والسلام ، وممثلات لكلية التمريض ، ونقابه التمريض ، ورائدات فرع المجلس بالمحافظة (رائدات التضامن الاجتماعي ومتطوعات و قيادات طبيعية).

أكدت المهندسة زكية رشاد علي أهميه تسليط الضوء على قضية تأثير التغيرات المناخية علي المرأة الحامل والام التى تقوم بالرضاعة، خيص يعدان من أكثر الفئات تضرراً بهذه القضية ، كونها أكثر عرضة للأمراض نتيجة نقص المناعة.

فيما أكدت الدكتورة شيرين الجيار أهمية الندوة وتناولت بعض المفاهيم الخاطئة الدخيلة علي المجتمع والتي اسهمت في زيادة نسب الولادة القيصرية بدون ضرورات طبية .

هذا وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات من بينها ضرورة رفع الوعي والتشجيع علي الرضاعة الطبيعية ودعمها بكل الوسائل الممكنة ....

وعلي هامش الندوه تم تكريم الفائزين فى المسابقه التى تم اطلاقها بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم "اداره الموهوبين والتعلم الذكي" لاختيار أفضل أبحاث و لوحات فنيه حول "التغيرات المناخيه" .