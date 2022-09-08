وزير التنمية المحلية:إعداد مدربين محترفين على الاستراتيجيات السكانية بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات العاملين بالمحليات و تنمية مهاراتهم الوظيفية ، بما ينعكس على تنفيذ خطط و برامج التنمية المحلية وفقا للرؤى التنموية التى وضعت من أجلها...

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، و تحسين جودة حياة الأسر المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

و أوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن خريجي دورة إعداد مدربى السياسيات السكانية سيتم اعتمادهم كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات ، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لامركزيا فى المحافظات ، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى تدريب العاملين في المحافظات فى القطاعات التنموية و الخدمية بما يحسن جودة حياة المواطنين و يخدم القضية السكانية ، خاصة و أن الارتقاء بمستوى العاملين والاستثمار فى الموارد البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار ، و قال أن الوزارة تدعم الأفكار و النماذج التى تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة، و بناء الإنسان المصرى و تحسين خصائصه و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

و أوضح اللواء هشام آمنه أن التدريب المتقدم المخصص للسياسات السكانية ركز على مدار أسبوعين على إعداد مدربين محترفين ، من خلال عدة موضوعات محورية تم مناقشتها و التدريب عليها أهمها دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في حل القضية السكانية ، ومراحل صنع الساسيات السكانية ، ومؤشرات المتابعة والتقييم لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية و المستهدفات الكمية لهذه المؤشرات ، و قضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، و التجارب الدولية عن السياسات السكانية ، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وداخل كل محافظة بين الفعلي والمستهدف ، وممارسة حل المشكلات باللجان السكانية ، و أساليب كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية وعلاقتها بالأساليب الأخري لتحريك المجتمع وكيفية تحديد قضايا الدعوة من المجتمع المحلي .

كما ركزت الدورة التدريبية أيضا علي آليات حل المشكلة السكانية من المسوح السكانية والنشرات الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وتحليل السبب المؤثر في القضية السكانية وتحديد الحلول البديلة بناء علي معايير واختيار الحل المناسب ، و تحديد الهدف العام والأهداف المحددة لخطة الدعوة و الجمهور المستهدف وإعداد رسالة للدعوة وتحديد قناة الاتصال والعرض ، وتركز الدورة أيضاً علي تنمية مهارات المتدربين علي أساليب الاقناع ، و آليات التنسيق لدعم فرق العمل السكانية ، وتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ العديد من ورش العمل للتدريب على كافة الموضوعات التى تضمنها التدريب.

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم ، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني ، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان ، و تم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية ، كما تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة ، و إعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويا ، مع دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، و دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.

و أضاف اللواء آمنه أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" " لافتا الى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح ) بالجيزة ، و ( الخلفة مسئولية –شارك فى التنمية) بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب و التعرف على فرص التمويل والتدريب ، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية ، و قوافل سكانية لخدمة المراكز و القرى ، و اجراء حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية ، مع تدريب السيدات و الشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية ، و توفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك ، و كافة مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة و متناهية الصغر ، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية و من خلال منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف.