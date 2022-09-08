وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اختبارات طلاب القطاع الطبي بجامعة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا حول إجراء الجامعة اختبارات طلاب القطاع الطبي بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

ولفت التقرير لتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة المنيا، لامتحانات نهاية العام، والكورس الصيفي، ودور سبتمبر، التي يؤديها طلاب مستويات الصفوف من الأولى للثالثة بكلية الصيدلة الإكلينيكية، والفرقة الأولى بكلية الطب البشري، وطلاب التمريض بالقطاع الطبي؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وكفاءة عمل الأنظمة الإلكترونية، وتذليل أية عقبات أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على استمرارية جاهزية قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية لاستقبال طلاب القطاع الطبي لأداء الامتحانات الإلكترونية، وتزويد قاعات المركز بكاميرات مراقبة عالية الدقة، وشاشات عرض؛ لمتابعة انضباط أعمال الامتحانات، موضحًا أنه تم توزيع الطلاب بالتبادل بين الكليات المختلفة وتخصيص أرقام فردية وزوجية لكل كلية؛ تحقيقًا للانضباط داخل اللجان، لافتًا إلى استمرار الاختبارات لكليات القطاع الطبي حتى 29 من نوفمبر القادم.

ومن جانب أخر، أفاد التقرير تنظيم الجامعة ندوة توعوية بعنوان "الزيادة السكانية وآثارها على التنمية"، تحت شعار "نوّر فكرك ابني وعيك" بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف د. صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية، وحاضر بالندوة د. عبد المجيد أحمد عبد المجيد رئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب بالجامعة.

وأشار التقرير إلى تناول الندوة عدد من المحاور حول مشكلة الزيادة السكانية والتعريف بها وأبعادها، وأثرها على التنمية بمصر من خلال عرض إحصائي لمجموعة من البيانات، فضلًا عن تناول الندوة استعراض التجارب الدولية للصين والهند للخروج بحلول للقضية السكانية.

وأوضح التقرير أن الندوة شهدت فتح باب المناقشة وتبادل آراء الطلاب عن المشكلة السكانية، وتلقي اقتراحاتهم؛ للخروج بحلول لهذه القضية الهامة، إلى جانب توزيع الهدايا على الطلاب الأكثر تفاعلًا ومشاركة إيجابية خلال فعاليات الندوة.