رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل وفد نادي روتاري مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وفد نادي روتاري مصر ممثلا فى الدكتور عماد عبدالوهاب محافظ روتاري مصر والأستاذة ماجدة الألفي والأستاذة أميمة الغايش وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة.

عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها بالتعاون مع نوادى روتارى مصر فى العديد من الملفات الهامة، واستعرضت أنشطة وجهود المجلس لتحقيق التمكين للمرأة فى جميع المجالات، كما استعرضت آليةعمل المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة بالإضافة الى الدور الهام الذى يقوم به بالمجلس في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تدريب السيدات والفتيات على الحرف اليدوية وتنظيم معارض لمساعدتهن فى تسويق منتجاتهن ، واشارت إلى مشروعات المجلس لدمج السيدات فى خطط الشمول المالي كالتثقيف المالي والتدريب على تطبيق تحويشة "كما تناولت خطة عمل المجلس فى حي الأسمرات و غيط العنب وبرامج التنشئة الأسرية المتوازنة .

استعرض وفد روتاري مصر أنشطته ومشاركته المجتمعية والخدمية ودورها البناء في خدمة المجتمع، وتم مناقشة تطلع نادي روتاري مصر إقامة العديد من المبادرات الاجتماعية التي تخدم المرأة في الفترة المقبلة في إطار خطة الأندية الروتارية .