وزير الزراعة يهنئ فلاحى مصر بعيدهم السبعين

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الزراعة فى بيان اليوم الخميس إن الاحتفال بعيد الفلاح يأتى تكريما له على جهده المتواصل عبر السنين، ودوره الكبير فى تعظيم الاقتصاد المصرى، وتحقيق الأمن الغذائى، واستمراره فى العمل، حتى فى وقت الأزمات، لتأمين غذاء المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تقدر دور الفلاح وتراهن دائما على وطنيته وحريصة على تقديم كافة سبل الدعم له، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن الحكومة تسعى بكل قوة لدعم الفلاح فى كل المحاور، خاصة فيما يتعلق بالبدء فى تطبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعته وأيضا إطلاق المشروع القومى لتطوير نظم الرى بقرض تمويلى عشر سنوات بدون فائدة وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور لرفع الإنتاجية والتوسع فى الميكنة الزراعية وتعظيم آليات تسويق القطن وأيضا المشروع القومى للبتلو وتحسين السلالات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير تساعد فى نفاد منتجات المزارعين للخارج، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى ذلك المشروع العملاق الذى يستهدف تطوير الريف المصرى، إذ أن معظم سكانه من الفلاحين.