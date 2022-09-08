عاجل.. السيسى: إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة، أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات الهيئة، ويتم تنفيذها بناء على دراسات مسبقة، ويجب توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة.
وأضاف الرئيس: نحن معنيون بأن نوضح للمصريين أن قوى الشر تحاول التشكيك فى الدولة والإساءة لإنجازاتها، متابعا: مصر تقدر لأبنائها حجم المجهودات المبذولة فى تطوير القناة وإنجاز مشروعاتها، وسيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة.
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