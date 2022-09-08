عاجل.. رئيس قناة السويس: إنشاء أول مارينا يخوت أخضر فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح ربيع، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة، أنه سيتم إنشاء ممشى سياحى بطول 850 مترًا. وكان قد شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال تفقده القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس- من خلال المقصورة الخاصة بإستاد هيئة قناة السويس، عرضا ترحيبيا بمناسبة افتتاح القرية الأولمبية؛ فيما اصطف الشباب بشكل يظهر العلم المصرى بالألوان.

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