ربيع: مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ التأميم بإيرادات 134 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبى للقناة، بحضور الرئيس السيسى، أنه منذ تأميم القناة مر أكثر من مليون سفينة بحمولة صافية بلغت 30 مليار طن بإيرادات بلغت 134 مليار دولار.

وأوضح أن القناة حققت أعلى إيراد سنوى فى تاريخها العام الماضى، وأن القناة الجديدة ساهمت فى تحسين تصنيف القناة عالميا.

وكان قد شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال تفقده القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس- من خلال المقصورة الخاصة بإستاد هيئة قناة السويس، عرضا ترحيبيا بمناسبة افتتاح القرية الأولمبية؛ فيما اصطف الشباب بشكل يظهر العلم المصرى بالألوان.

وردد الشباب عبارة "تحيا مصر" ترحيبا بالرئيس السيسى.