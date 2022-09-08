عاجل.. السيسى: هناك حملات مغرضة تشكك فى إنجازات قناة السويس

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المصريين جمعوا 68 مليار جنيه، لتمويل قناة السويس الجديدة، وأن إنجاز قناة السويس الجديدة يعد أكبر رد على كل من يشكك فى قدرات الدولة المصرية.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة، أن قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة دخل القناة. وأضاف: "هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك فى الإنجازات التى يتم تحقيقها، وأن طريقة الدفاع عن إنجازات الدولة يتم بطريقة غير صحيحة من قبل الإعلاميين والصحفيين، وعلى كل أجهزة الدولة التصدى بوعى لمحاولات التشكيك فى الإنجازات".

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