وزير القوى العاملة: نعمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، إلى الدكتور أحمد درويش استشارى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، بشأن أهداف ومنهجية وأسلوب عمل ومراحل التطوير والمدد الزمنية الخاصة بتلك الاستراتيجية، وذلك بمكتبه بالديوان العام بالوزارة بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.





وأكد وزير القوى العاملة، حرصه على سرعة إنجاز تلك الاستراتيجية الوطنية فى أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملى فى القضاء على البطالة، موضحا وضع كافة إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصرى، ورسم السياسات التى تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرا إلى أنها تعد عملا قوميا لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال.

من جانبه، تحدث استشارى الاستراتيجية، الدكتور أحمد درويش عن مراحلها قائلا إنه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وعقدت أولى اجتماعاتها فى يونيو 2022، وجارى العمل فى المرحلة الحالية على التنسيق مع ممثلى الوزارات المعنية، وتنظيم لقاءات مشتركة لسرعة الانتهاء من الاستراتيجية.

وأوضح درويش، أننا نحتاج فى الوقت الحالى إلى التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مجال التشغيل فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض التجارب الناجحة فى دول أخرى، فى هذا الشأن، مع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التى يجب العمل عليها.

وأضاف درويش أن الاستراتيجية تتكون من عدد من المراحل منها، تحليل الوضع الحالى والمنشود، والتعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف، واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالى للمنشود، والعمل من خلال تنظيم ورش مع الأطراف المعنية.

بدوره قدم مدير مكتب منظمة العمل الدولية إريك أوشلان الشكر والتقدير للوزير، مؤكدا أن الإعداد لتلك الاستراتيجية يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين للخروج باستراتيجية وطنية تخدم ملف التشغيل وسوق العمل.