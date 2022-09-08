عاجل- الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى إلى شرح مفصل حول منشآت وملاعب القرية الأولمبية، وأجرى جولة تفقدية بالقرية رافقه خلالها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتحتوى القرية على مجموعة الملاعب المتعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والطائرة بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة؛ فضلا عن الصالة المغطاة الرئيسية تتسع إلى حوالى 2300 مشاهد مكيفة تكييف مركزى بالكامل وتحتوى على أربعة غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، وبها مجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين تسع نحو 24 سرير فندقى بالإضافة إلى غرفتى تغير ملابس ومغطس لاستشفاء اللاعبين.



والقرية تحتوى أيضا على استاد دولى للهوكى وهو واحد من ثلاثة استادات دولية على أرض مصر، ويحتوى على ملعب فرعى دولى بالأبعاد القانونية، ليصبح على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتين دوليتين فى نفس التوقيت، كما تحتوى القرية على مسجد "تبارك" لخدمة رواد القرية، وتم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع.

كما تم تزويد القرية بمجموعة خزانات حرائق وخزانات رى ومياه شرب وتم تنفيذها بنظام المبانى المستدامة الصديقة للبيئة، حيث يتم اعادة تدوير المياه المستخدمة داخل القرية والمياه الجوفية والمياه الأتية من المصرف العمومى لمدينة الإسماعيلية ومعالجتها وإعادة ضخها عن طريق طرمبات تصل قدرتها إلى نحو 500 متر مكعب فى الساعة.

ويحتوى الاستاد على 4 غرف لتغيير الملابس، كل منها مجهزة بساونا وجاكوزى وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وقاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية، فضلا عن 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات وعدد 8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد.

ويضم الاستاد جناحا فندقيا يحتوى على 60 سريرا فندقيا بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة، فضلا عن ناد صحى به جيم مقام على مسطح 850 مترا مربعا بالاضافة إلى وحدة للطب الرياضى لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضى.