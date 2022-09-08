ملاعب وأجنحة فندقية.. معلومات مهمة عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وردد الشباب عبارة "تحيا مصر" ترحيبا بالرئيس السيسى.

وقدم المهندس محمد عنانى المشرف العام على مشروع القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس شرحا تفصيليا عن منشآت القرية الأوليمبية وذلك عقب الافتتاح.

وقال عنانى إن القرية تم تنفيذها على مسطح 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدانا وتحتوى على العديد من المنشآت الرياضية الهامة، وهى: مجمع حمامات السباحة وتحتوى على حمام سباحة أولمبى بالابعاد القانونية، وحمام سباحة للغطس بعمق 6 أمتار وارتفاع سقالة 10 أمتار فوق سطح الأرض بالإضافة إلى حمام سباحة ترفيهى للاطفال وناد صحى رياضى يحتوى على جيم وساونا وجاكوزى.

كما تحتوى القرية على مجموعة الملاعب المتعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والطائرة بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة؛ فضلا عن الصالة المغطاة الرئيسية تتسع إلى حوالى 2300 مشاهد مكيفة تكييف مركزى بالكامل وتحتوى على أربعة غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار.

وأشار إلى أن مجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين تسع نحو 24 سرير فندقى بالإضافة إلى غرفتى تغير ملابس ومغطس لاستشفاء اللاعبين.

وأوضح أن القرية تحتوى أيضا على استاد دولى للهوكى وهو واحد من ثلاثة استادات دولية على أرض مصر، ويحتوى على ملعب فرعى دولى بالأبعاد القانونية، ليصبح على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتين دوليتين فى نفس التوقيت، كما تحتوى القرية على مسجد "تبارك" لخدمة رواد القرية، وتم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع.

وأشار إلى أنه تم تزويد القرية بمجموعة خزانات حرائق وخزانات رى ومياه شرب وتم تنفيذها بنظام المبانى المستدامة الصديقة للبيئة، حيث يتم اعادة تدوير المياه المستخدمة داخل القرية والمياه الجوفية والمياه الأتية من المصرف العمومى لمدينة الإسماعيلية ومعالجتها وإعادة ضخها عن طريق طرمبات تصل قدرتها إلى نحو 500 متر مكعب فى الساعة.

كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح حول استاد هيئة قناة السويس، والذى يعد المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية ويسع لـ 21 ألف متفرج، ومجهز أيضا لذوى الهمم، وتم تنفيذه وتصميمه طبقا لاشتراطات الاتحاد الافريقى لكرة القدم، وهو مجهز بعدد 2 مهبط للطائرات وعدد 2 شاشة للعرض وعدد 4 أبراج إضاءة بشدة إضاءة 3 آلاف نقل تلفزيونى ليلى.

كما يحتوى الاستاد على 4 غرف لتغيير الملابس، كل منها مجهزة بساونا وجاكوزى وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وقاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية، فضلا عن 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات وعدد 8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد.

كما يضم الاستاد جناحا فندقيا يحتوى على 60 سريرا فندقيا بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة، فضلا عن ناد صحى به جيم مقام على مسطح 850 مترا مربعا بالاضافة إلى وحدة للطب الرياضى لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضى.

وعقب ذلك غادر الرئيس السيسى القرية الأولمبية عقب تفقده للقرية، متوجها لتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.