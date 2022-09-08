وزير الرى: نمتلك خبرات كبيرة ومتميزة فى الإدارة المثلى للموارد المائية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، آلين ريتشارد دونواى، الرئيس الحالى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ووزير المياه والغابات السابق بدولة كوت ديفوار، والوفد المرافق، لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.





ورحب سويلم، بريتشارد والوفد المرافق، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، فى ضوء رئاسة دولة كوت ديفوار للدورة الحالية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وشدد على أهمية استفادة دول القارة الإفريقية من الزخم الدولى الحالى والمتمثل فى استضافة مصر وكوت ديفوار لمؤتمر المناخ ومؤتمر مكافحة التصحر فى إبراز تحديات المياه والمناخ بالدول الإفريقية، وتوجيه أنظار المجتمع الدولى لما تواجهه دول القارة من تحديات، وما تعانيه هذه الدول نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأشار سويلم، لما تواجهه العديد من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وخاصة بدول القارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والمقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ المقبل، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين للربط بين أجندتى المياه والمناخ على المستوى العالمى.

ومن ناحيته، عبر ريتشارد، عن شكره للدكتور سويلم على حسن الاستقبال، مشيراً للعلاقات الطيبة التى تربط البلدين، وأن الهدف من هذه الزيارة هو العمل على تعزيز سًُبل التعاون بين البلدين، ومتابعة الترتيبات الحالية للإعداد لمؤتمر المناخ المقبل.

واستعرض التحديات الكبيرة التى تواجه دولة كوت ديفوار فى مجال إدارة الموارد المائية، مشيراً لما تعانيه بلاده من الجفاف والتصحر فى الآونة الأخيرة مما يتطلب العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وإيجاد آليه لرصد والتنبؤ بالأمطار.

وأشاد فى الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للموارد المائية فى مصر، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه والتنبؤ بالأمطار، الأمر الذى شجع بلاده على السعى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها بلاده، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة فى هذا المجال.

وأشار سويلم، لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال الإدارة المثلى للموارد المائية وحصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول والتى يمكن نقلها لدولة كوت ديفوار.

كما جرى الاتفاق خلال اللقاء على أن يستضيف المركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والرى سلسلة من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة فى مجال مكافحة الجفاف خلال العام القادم، ليصبح المركز الإقليمى للتدريب مقراً إقليمياً للتدريب تحت مظلة مؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.