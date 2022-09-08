إغلاق كيان تعليمى وهمى بالقاهرة يمنح شهادات فى المجال الطبى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود نتائج التنسيق والتعاون بين لجنتى الضبطية القضائية بوزارتى التعليم العالى والصحة فى مداهمة الكيانات الوهمية بمحافظة القاهرة.





يأتى ذلك فى إطار القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والصحة لمداهمة الكيانات الوهمية التى تزاول العملية التعليمية فى المجال الطبى، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "الأكاديمية الأمريكية للتدريب"، والكائن مقرها (7 شارع محمد فهمي– من شارع الطيران – خلف المدينة الجامعية بنات الأزهر – الطابق الثانى – محافظة القاهرة)، وتدعى منح شهادات فى المجال الطبى ودبلومة التمريض المهنى.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارا بغلق المنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد عاشور بجهود لجنتى الضبطية القضائية بوزارتى التعليم العالى والصحة فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

من جهته، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصة فى المجال الطبى خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات؛ بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، ونجحت هذه اللجنة فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى والصحة، ونجاح جهود ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.