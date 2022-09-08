مدبولى: حريصون على نجاح مدينة الفنون والثقافة التى تزين العاصمة الإدارية

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جاء ذلك خلال زيارة مدبولى، مساء أمس، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولو الجهات المعنية.
وشاهد مدبولى، خلال تواجده بالمدينة، فيلما تسجيليا حول مراحل إنشاء مدينة الفنون والثقافة، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى الآن، وتم خلال ذلك الإشارة إلى أن المدينة شهدت معدلات زمنية قياسية للإنشاءات، من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
كما عرض الفيلم المكونات الفنية والثقافية التى تشتمل عليها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة دارا للأوبرا تعد هى الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط؛ تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من 2153 فردا، كما يحتوى مبنى الأوبرا الرئيسى على مركز للإبداع الفنى، ومتحف الشمع، وسينما 4D، ومسرح للموسيقى، ومسرح للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية، كما تضم المدينة المسرح المكشوف، وعددا من المبانى الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.
وتحتوى مدينة الفنون والثقافة على مكتبة العاصمة وملحقاتها على مساحة تبلغ 10 آلاف م2، تضم 70 ألف كتاب، فضلا عن مكتبة للطفل، وصالون ثقافى، ومتحف عواصم مصر وملحقاته، ومتحف آخر للمومياوات، كما تضم المدينة بين جنباتها المسرح الرومانى، ومبنى للسينما الوثائقية، بجانب عدد كبير من المراسم وقاعات العروض الفنية، وقاعات التدريب الموسيقى، إضافة إلى ستوديو جرافيك، وقاعة باليه، وبيت للعود، ومبنى للموسيقى المعاصرة.
وخلال الزيارة، أشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن مدينة الفنون والثقافة تعد بمثابة تحفة فنية ثقافية تقدمها الدولة المصرية للإنسانية، وخاصة مع انطلاق جمهوريتها الجديدة، موضحا أن المدينة سيتم إدارتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة، ولفت إلى أن هناك استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة.
وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء فى أروقة المدينة، وزار عددا من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، كما زار قاعة الموسيقى، التى تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، وتفقد مدبولى أيضا عددا من المطاعم والكافيهات بالمدينة، مشيدا بحجم الإنجاز الذى تحقق فى هذا الصرح الحضارى الكبير.
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