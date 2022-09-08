التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة
اسم الشركة الطيب لتجارة واستيراد المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة
مقر العمل الزيتون – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 5-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 35 – 47 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مهندس زراعي
اسم الشركة misrholland
مقر العمل اسوان – اسوان
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط