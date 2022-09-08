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التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة

اسم الشركة الطيب لتجارة واستيراد المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة
مقر العمل الزيتون – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 5-‎5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 35 – 47 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مهندس زراعي

اسم الشركة misrholland
مقر العمل اسوان – اسوان
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

فرص عمل

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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