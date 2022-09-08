انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 8سبتمبر 2022: مطر في هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك احتمالية لسقوط أمطار اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، على بعض مناطق الجمهورية، مشيرة إلي أن هذه الأمطار سوف تكون خفيفة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار اليوم قائلة أنها سوف تتركز على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، مضيفة أن سوف يسود حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.