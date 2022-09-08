انت الان تتابع خبر الحق قبل ما يخلص- الإسكان تعلن عن بيع محلات وصيدليات في هذه المدن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، عن عدد من المحلات التجارية والصيدليات للبيع أمام الراغبين في الحصول على أحد منهما خلال الفترة القادمة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن المحلات التجارية والصيدليات تتواجد في كلا من مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، حيث أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدليتين في مدينة بدر والتي سوف يقام المزاد العلني لها بجلسة يوم الإثنين الموافق 10/10/2022، أما مدينة الشروق فتم طرح 10 محال تجارية وصيدلية على أني يقام المزاد العلني لها يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022.

وأضافت الوزارة أن مدينة العاشرة من رمضان تم طرح بها 10 محال تجارية وصيدليتين وسوف يتم إقامة المزاد العلني لبيعها بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022، مشيرة إلي أن كراسات الشروط والمواصفات تتواجد حالياً في مقار أجهزة المدن.