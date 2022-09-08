انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن قرار الفرصة الأخيرة للتقديم في معهد فني صحي الشرطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن وزارة الداخلية اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، هو الأخير أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفنى الصحي الشرطة لسحب كراسات الالتحاق بها استعداداً للعام الدارسي الجديد.

وأكدت الوزارة أن يمكن للطلاب الراغبين في بالالتحاق بالمعهد الفنى الصحي الشرطة التوجه إلي مقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر للحصول على لسحب الكراسات مشيرةً انه سوف يتم البدء في تسليمها في نفس المكان حتي يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري.

شروط تقديم معهد فني صحي الشرطة: