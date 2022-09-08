انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن القرار المتين : صرف أكثر من 14 مليار جنيه لأصحاب المعاشات قبل نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرارية صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري لكافة المستحقين بمتخلف منافذ الصرف في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

وأوضحت وزارة التضامن أن جميع منافذ الصرف يوجد بها لجان ميدانية لتسهيل علمية حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بالإضافة إلي تقليل والحدد من حدوث تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.

وأشارت الوزارة أن معاشات شهر سبتمبر الجاري تتضمن الزيادة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي وصل إلي 13%، ويتم صرفها لجميع أصحاب المعاشات دون تميز، موضحة أن عدد المستفيدين يقدر بحوالي 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ويحصلون على أكثر من 20 مليار جنيه كل شهر.