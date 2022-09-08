عاجل- تحيا مصر.. السيسى يجرى جولة بالقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس. وهتف عدد من المشاركين فى الافتتاح "تحيا مصر" كما تم إطلاق الأعلام. ويشهد الرئيس السيسى تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبى للقناة.

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