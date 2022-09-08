جدة - نرمين السيد - ويستمع الرئيس السيسى لشرح للقرية الأولمبية وأهم الملاعب والمرافق بها. كما يشهد الرئيس السيسى تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبى للقناة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يفتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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