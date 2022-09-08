القوى العاملة: توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل منشآت صناعية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن عقد 3 ندوات توعية للعاملين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة جى إن تى للملابس الجاهزة، وشركة قناة السويس للحاويات حول التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف فى مجتمع العمل والتوعية السكانية، وضوابط تفتيش العمل طبقا لقانون العمل وقوائم المراجعة وآليات عمل مفتشى العمل بالمكاتب الميدانية.





وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره اليوم الخميس، انه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بدأت المديرية فى تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات داخل المحافظة، لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم، ودور الوزارة فى حماية حقوق العمال ومكتسباتهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة. وأضاف مدير المديرية إن ندوات التوعية تضمنت موضوعات مختلفة منها: التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والقضاء على العنف فى مجتمع العمل والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين الموجودة بالمديرية، وحقوق المرأة العاملة فى ظل القانون رقم 12 لسنة 2003، وضوابط تفتيش العمل طبقا لقانون العمل وقوائم المراجعة وآليات عمل مفتشى العمل بالمكاتب الميدانية، والتأكيد على دور الوزارة فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتشغيل العمالة الغير منتظمة. كما زار مدير المديرية أحد المصانع الموجودة فى المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، مطمئنا على أحوال العاملين ومدى رضاهم عن الوظائف التى يعملون بها، مع التأكيد على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لخدمة كلا من العمال وأصحاب الاعمال لدفع عجلة الانتاج والاقتصاد القومى والمشاركة فى التنمية.

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