رئيس العربية للتصنيع يبحث مع قائد قوات الدفاع بمالاوى تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية وفتح منافذ جديدة للتصدير فى إفريقيا.





جاء ذلك خلال زيارة وفد عسكرى برئاسة قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوى لمقر الهيئة، جرى خلالها بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية مالاوى، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، فضلا عن دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بمالاوى كخطوة هامة فى طريق التعاون البناء بين دول القارة الإفريقية. وأكد قائد قوات الدفاع بجمهورية مالاوى، خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر الشقيقة فى كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا إلى أن التعاون مع الهيئة يأتى فى إطار تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.

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