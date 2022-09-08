جدة - نرمين السيد - كما يشهد صباح اليوم تدشين الوحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبى للقناة. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "إكستر نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يتفقد هيئة قناة السويس اليوم.. ويفتتح القرية الأولمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.