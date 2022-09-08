سفارة مصر فى نيوزيلندا تعقد اجتماعا مع سفراء جزر المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاجتماع سفراء ساموا وجزر كوك وتوفالو وجزر سليمان وفانواتو، وممثلون عن الحكومة النيوزيلندية من المعنيين بالتغير المناخى، بالإضافة إلى سفيرة المملكة المتحدة ونائب السفير الإماراتى فى نيوزيلندا.

واستعرضت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، خصوصا تنفيذ التعهدات التى تم الاتفاق عليها فى باريس وجلاسجكو، والاهتمام بملف التكيف وإيجاد حلول تمويلية، وهو الملف الذى يمثل أهمية كبرى للدول النامية خاصة تلك الأكثر تأثرا بالتغير المناخى مثل الدول الأفريقية والدول الجزرية فى المحيط الهادى والكاريبى.

كما استعرضت الصيحى المبادرات المصرية التى من المنتظر أن يتم إطلاقها خلال المؤتمر، موضحة كافة الجوانب الإجرائية الخاصة بالتسجيل والحصول على التأشيرات للوفود المشاركة.

هذا، وقدم كل من ممثلى جزر الباسيفيك وسفيرة التغير المناخى النيوزيلندية الشكر لمصر على الاهتمام بالمنطقة والتنسيق مع دولها قبيل مؤتمر COP27، بما يضمن مشاركة إقليم الباسيفيك فى المؤتمر بصورة مؤثرة وفعالة. كما أشادت سفيرة المملكة المتحدة بالتعاون المثمر مع مصر فى الانتقال من COP26 إلى COP27.