انت الان تتابع خبر لمدة ساعتين بس – قطع الكهرباء عن 21 قرية بمحافظة القليوبية والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة القليوبية، بيان هام اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

وأكدت شركة كهرباء القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة تقدر بساعتين فقط بداية من السادسة صباحًا حتى الثامنة من صباح نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وحددت شركة كهرباء القليوبيةالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل السفاينة – الغزاوية – طنط الجزيرة – الرجالات – الحمودية – عزب مشتهر – الوحايشة – جزء من المنزلة – قرية ميت كنانة – سرى – عرب الرواشدة – عرب السباعات – عرب إسماعيل – عرب المقابلة – قرية الحصة – عزب الحصة – مول العابد – قرية إمياى – جزء من بلتان – قرية الصفا – زاوية بلتان- الرجالات – مشتهر القديم – ميت كنانة – العرب – الحصة – العمار – الصفا