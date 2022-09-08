انت الان تتابع خبر عاجل.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. برقم الجلوس سهل تعرفها بالضغط هنا والان مع التفاصيل

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

رياض - احمد صلاح - يبحث كثيراً حالياً جميع الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وهم المقيدين في الثانوية العامة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، ويعتبر اليوم هو آخر في التنسيق للإلتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة.

وأعلن أخد المصادر المسئولة في وزارة التعليم العالي إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سوف تظهر بعد يومين وبالتحديد مع انقضاء المرحلة بالكامل، ويستطيع جميع الطلاب معرفتها من خلال رقم الجلوس الخاص بهم، وهذا يكون على موقع تنسيق الجامعات.

خطوات الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

سوف تظهر أمامك الكلية التي تم ترشيح اسمك إليها.

أخيراً اطبع بطاقة الترشيح التي سوف تظهر لك واحتفظ بها، وذلك لتقديمها مع أوراق أي جامعة قبلت فيها.