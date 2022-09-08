انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة تأجيل الدراسة بعد ظهور أول إصابة بجدري القرود.. التعليم تحسم الجدل والان مع التفاصيل

وزارة التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بعد ظهور أول إصابة بجدري القرود

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بإزاحة الستار والكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة بعد ظهور أول إصابة بجدري القرود اليوم في مصر، وهو الخبر الذي انتشر كثيراً وتساءل جميع المصريين عنه على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونفت وزارة التربية والتعليم صدور أي قرار رسمي خاص بتأجيل الدراسة في المدارس، أول تحويل للدراسة أون لاين بعد اكتشاف أو إصابة بجدري القرود في مصر.

وتحدث مصدر مسئول في وزارة التعليم قائلاً “قرار تأجيل الدراسة في المدارس أو تحويل الدراسة لـ اونلاين بعد اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود في مصر، لن يتم اتخاذه بواسطة وزارة التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض، ولكنه سيكون قرار لجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك”.

وأضاف المصدر “أنه على جميع أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء أي اخبار تتحدث عن تأجيل الدراسة في المدارس أو تحويل الدراسة لـ اونلاين بعد اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود في مصر، مشددةً على أنه لابد من الالتزام فقط بما يتم إعلانه رسمياً في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بهذا الشأن”.