كلمة السيسى أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان الرئيس فى كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى: لدينا إمكانات ضخمة لتقديم طاقة نظيفة وعلى الدول الكبرى دعم الأفارقة، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن جهود مواجهة آثار تغير المناخ تعانى نقصا فى التمويل.

ولفت إلى أن 20 دولة مسؤولة عن 80% من هذه التداعيات، ولذلك فإن العدالة تقتضى زيادة مساهمة تلك الدول فى جهود التكيف مع تغيرات المناخ، مشيرًا إلى ضرورة دعم جهود إفريقيا فى هذا الشأن بوصفها الأقل تسببا فى التغيرات المناخية، رغم كونها الأكثر تأثرا بها.

وشدد الرئيس على أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الإفريقية المتضررة، منوها بأن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى انطلقت فعاليات نسخته الثانية أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر من أولى الدول التى وضعت إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، ونوه بأن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن.

وتحت عنوان جون كيرى: مؤتمر شرم الشيخ يساعد فى الوصول لحلول لأزمة المناخ ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشئون المناخ جـون كيرى، أكد فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقرر عقده فى نوفمبر القادم يمكن أن يساعد فى الوصول إلى حلول لأزمة المناخ، محذرا بأننا إذا لم نستجب لجهود مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر سيكون أكثر تكلفة.

وأشـار كيرى، إلـى أن هـنـاك الـعـديـد من التحديات تواجه العالم جـراء أزمة المـنـاخ، منبها إلى أن هـنـاك دولا أفريقية عديدة سوف تتأثر بشدة جراء التغيرات المناخية، مضيفا أن هـنـاك 15 مليون شخص فـى الـعـالـم يـمـوتـون سنويا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة.

وأشار إلى أن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن يكون هناك حلول لها من الجميع، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات.

وتابع كيرى: علينا اتخاذ المزيد من القرارات الهامة لمواجهة التداعيات السلبية الـنـاجـمـة عـن الـتـغـيـرات المناخية، لافتا إلى أن العالم سوف يصل إلى "اقتصاد كربونى" منخفض، وعلينا العمل سويا خلال الفترة المقبلة لإيجاد التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة تغيرات المناخ.

وتحت عنوان السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد - جوا- سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب مشاركته أمس فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بمركز المؤتمرات الدولية فى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة.

وتحت عنوان خلال اجتماعه مع أوديل رينوباسو: مصر تقدر العلاقات المتميزة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبـى لإعـادة الأعـمـار والـتـنـمـيـة خـاصـة فـى ضـوء الـدور المهـم الـذى قـام بـه خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية الـتـنـمـويـة فـى مـصـر، معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك فـى ظـل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى الدولة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى مـجـالات الـطـاقـة النظيفة، ودعـم التحول إلى الاقـتـصـاد الأخـضـر، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27 وفى ضوء الزخم العالمى الذى تحظى به قضية التغيرات المناخية.

جـاء ذلـك خـلال اجـتـمـاع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع أوديـل ريـنـوبـاسـو، رئيس البنك الأوروبـى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى رحب برئيس البنك الأوروبـى لإعـادة الأعـمـار والتنمية، معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك فى ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فـى الـدولـة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى مجالات الطاقة النظيفة، وعدم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27.

وأعـربـت رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدة اعتزاز الـبـنـك بـعـلاقـات الـتـعـاون الـوطـيـدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.

وتحت عنوان مدبولى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التى تشارك مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة فى "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى" فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتطرق مدبولى إلى ترتيبات استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأثنى على الدعم المقدم من سكرتارية الأمم المتحدة للمساعدة فى ترتيبات الاستضافة، مضيفا أنه بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم، نأمل أن تكون قمة المناخ المقبلة فرصة لحشد المزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء، والتى ستسهم فى التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التى خرجت عن قمة COP26 التى انعقدت فى "جلاسكو".

وتحت عنوان مدبولى: مصر وضعت إستراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخى ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماع المائدة المستديرة التى عقدت ضمن أعمال المنتدى وتناولت ملف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيدا لطرحها فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل كلمته إلى أن مصر وضعت إستراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخى تشمل أهدافا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، مارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بشئون العمل والتمويل المناخى، والرئيس المشارك لـ "تحالف جلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفر"، وذلك على هامش مشاركته فى "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى" فى نسخته الثانية، والذى بدأت فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شارك أمس الدكتور مصطفى مدبولى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اجتماع المائدة المستديرة التى عقدت بحضور ممثلى حكومات عدد من الأطراف الفاعلة فى مجال عمل المناخ، ومؤسـسـات التمويـل الـدوليـة، وشــركاء التنمية على الصـعيـد الثنائى والإقليمى والمتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالى من أجل صافى الانبعاثات الصفرية، لمناقشة الدور المحورى والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفى"، الذى تم إطلاقه فى يوليو 2022 لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامى أكد أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفـى" تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية فى مصر، وتبنى نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة.

وتحت عنوان بسام راضى: المنتدى يمهد بشكل قوى لقمة شرم الشيخ ، ذكرت صحيفة الأخبار أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أكد أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى يعد أحد الأنشطة المتعددة الأطراف العالمية التى تمهد بشكل قوى وعميق لاستضافة مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده فى نوفمبر بشرم الشيخ.

وتحت عنوان وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف التعاون الدولى لمواجهة تأثيرات المناخ ، أكد سامح شكرى وزير الخارجية أهمية تكثيف التعاون الدولى على المستويات كافة، لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى اهتمام مصر بهذه القضية، وبدعم جهود التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته فى المنتدى: "أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفضله بوضع هذه النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى تحت رعايته الكريمة وتشريف سيادته لها والتواجد بيننا".

ورحب شكرى بالمشاركين فى المنتدى الذى يأتى هذا العام بالمشاركة بين وزارات الخارجية والتعاون الدولى والمالية والبيئة وبالتزامن مع استعداد لاستضافة الحدث الأهم والأكبر على الساحة الدولية فى هذا الشأن وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقاده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كدليل على الأهمية التى توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولدعم جهود التعامل مع آثاره السلبية بما فى ذلك تعزيز التعاون الدولى بين كل الأطراف.

وتحت عنوان الحكومة توافق على تعديل لائحة "مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى، بالإشارة إلى افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية بقرية سيدى عبدالرحمن فى محافظة مطروح، وأكد أن هذا المشروع يمثل نموذجا رائعا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المجمع الخدمى مصمم وفق أحدث النماذج التى يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث لا يضم فقط مجمعا للخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التى يتميز بها أهالى مطروح.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجى بمدينة العلمين، لافتتاح وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتا إلى أهمية المستشفى كصرح طبى يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطنى وزائرى المحافظة.

وخلال الاجتماع توجه مجلس الوزراء بالتهنئة للفلاحين والمزارعين بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الفلاح الذى يحل فى التاسع من سبتمبر من كل عام، مؤكدا تقدير الدولة البالغ للفلاح المصرى الأصيل، وتثمين دوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وتم التأكيد على استمرار الحكومة فى تقديم جميع جوانب الدعم للفلاح، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعى، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع.