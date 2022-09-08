درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن أهم تفاصيل طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس، وحتى يوم الثلاثاء المقبل على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يستمر الطقس حارا رطبا على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والوساحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد حيث يكون مائلا للحرارة رطبا.

ولفتت إلى ظهور السحب المنفضة خلال هذه الفترة على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا، بينما تظل الظاهرة المؤثرة هى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الادارية 33 24

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الاسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادى النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بنى سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 38 27