الأرصاد: ظاهرة تؤثر بشدة على طقس اليوم.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس حارا رطبا على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والوساحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد حيث يكون مائلا للحرارة رطبا.

ولفتت إلى ظهور السحب المنفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا، بينما تظل الظاهرة المؤثرة هى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

واشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.