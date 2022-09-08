حكم منح الفقراء اللحوم والدواجن من أموال الزكاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يجوز للجمعيات الخيرية أن تخصِّص جزءًا من أموال الزكاة لشراء اللحوم والدواجن للفقراء إذا كان ذلك الأصلح للمستحتقين الفقراء".
وأضافت: "فالمؤسسات الخيرية كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجون إليه، فإذا رُوعِيَت حاجة الفقير تبعًا لميزان احتياجاته، وترتيب أولوياته، فلا مانع حينئذٍ مِن جَعل جزءٍ منها لشراء مِثل هذه السلع بقدر ما تحتاج إليه كلُّ أُسرةٍ على حِدَة".
وتابعت دار الإفتاء: "ذلك من باب إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقُّق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير إليها، وتلبية متطلباته. وهذا -أيضًا- من باب النظر إلى المقصود من إخراجها وهو سدُّ حاجة الفقراء والمساكين".
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