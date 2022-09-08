فتح مرحلة ثانية للقبول بـ الجامعات الأهلية الجديدة بموقع التنسيق الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى ذات السياق، أعلن مكتب التنسيق عن فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين فى التقدم قى تنسيق الجامعات الأهلية 2022، بدءا من غد الخميس الموافق 2022/9/8 ولمدة أربعة أيام، تنتهى مساء يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022. جاء ذلك حرصا من وزارة التعليم والتعلم والبحث العلمى على مصالح الطلاب، ونظرا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة "جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية". ويحق للطلاب المستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثانى بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكترونى فى هذه المرحلة من تنسيق الجامعات الأهلية 2022.

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