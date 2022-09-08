تفاصيل حالة الطقس والتقلبات الجوية خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يستمر الطقس حارا رطبا على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والوساحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد حيث يكون مائلا للحرارة رطبا.

ولفتت إلى ظهور السحب المنفضة خلال هذه الفترة على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا، بينما تظل الظاهرة المؤثرة هى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .